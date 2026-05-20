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Google I/O: Google-Suchmaschine erhält grösstes Update seit 25 Jahren
Quelle: Google

Google I/O: Google-Suchmaschine erhält grösstes Update seit 25 Jahren

Google baut seine Suchmaschine so stark um wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Suche soll künftig weniger wie eine klassische Linkliste funktionieren und stärker wie ein interaktiver Assistent.
20. Mai 2026

     

Die Google-Suchmaschine erhält laut dem Konzern das grösste Update seit mehr als 25 Jahren und soll mit KI stärker von einer klassischen Linkliste zu einem interaktiven Assistenten werden. Vorgestellt wurden die Neuerungen an der Google I/O. Google führt dafür unter anderem ein neues intelligentes Suchfeld ein, baut den Dialog mit der Suche aus und bereitet Suchagenten für wiederkehrende Aufgaben vor.

Am deutlichsten zeigt sich der Umbau beim Suchfeld. Es soll nicht mehr nur kurze Begriffe aufnehmen, sondern auch längere, komplexe oder schwer formulierbare Fragen besser verstehen. Bereits während der Eingabe will Google mit KI-gestützten Vorschlägen helfen, die Frage genauer zu formulieren. Neben Text kann die Suche künftig auch Bilder, Dateien, Videos oder geöffnete Chrome-Tabs als Ausgangspunkt verwenden.


Auch die KI-Übersichten werden stärker mit dem KI-Modus verbunden. Wer eine KI-Antwort erhält, kann direkt eine Folgefrage stellen und in einen Dialog mit der Suche wechseln. Der bisherige Kontext bleibt dabei erhalten, damit Antworten, Links und weiterführende Inhalte besser zur laufenden Anfrage passen. Im Hintergrund nutzt der KI-Modus ab sofort weltweit Gemini 3.5 Flash als neues Standardmodell.

Ein Teil der neuen Funktionen folgt später. Im Sommer will das Unternehmen Suchagenten zunächst für Abonnenten von Google AI Pro und Ultra freischalten. Diese sollen im Hintergrund Informationen beobachten und automatisch zusammengefasste Updates liefern, etwa bei der Wohnungssuche oder bei Produktankündigungen. In den kommenden Monaten sollen zudem generative Oberflächen und Mini-Apps direkt in der Suche entstehen. (dow)



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