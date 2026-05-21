Google I/O: Continue On bringt geräteübergreifende App-Nutzung

Google hat im Rahmen der I/O-Konferenz über eine Neuerung beim Mobile-Betriebssystem Android informiert, welche die geräteübergreifende Zusammenarbeit stark vereinfachen soll. Wie der Konzern in einem Blog Post ankündigt
, trägt das neue Feature die Bezeichnung Continue On und soll es ermöglichen, eine App auf dem einen Android-Gerät zu starten, um dann die Arbeit auf einem anderen Gerät fortzusetzen.
Jenes Gerät, auf welchem mit einer Aufgabe begonnen wird, wird als Sender bezeichnet, während das Zweitgerät, welches die Daten übermittelt bekommt, entsprechend Empfänger heisst. Den Prozess der Datenübergabe selbst bezeichnet Google
als Handoff. Die Continue-On-Funktion soll bidirektional arbeiten, womit jedes unterstützte Android-Gerät als Sender oder Empfänger eingesetzt werden kann. Steht auf dem empfangenden Gerät die gewünschte App nicht zur Verfügung, steht eine Web-Fallback-Lösung zur Verfügung.
Zum Start will Google zuerst Mobile-to-Tablet-Übertragungen unterstützen. Mit dem Launch von Android 17 wird in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.
(rd)