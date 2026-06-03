Airdrop-Kompatibilität für mehr Galaxy-Modelle

Google präsentiert den neuesten Android Drop für den Juni und damit eine Reihe neuer Features für das Betriebssystem. An Bord sind neue Sicherheits-Funktionen und ein Sharing-Feature, das ganz besonders für Schweizer Android-Nutzer relevant ist.
Bei diesem geht’s nämlich um das Teilen von Dateien mit iPhone-Besitzern, von denen es in der Schweiz bekanntlich besonders viele gibt. Die Quick-Share-Funktion ist bereits seit einigen Monaten
mit Airdrop von Apple kompatibel. Nun erweitert Google
die Liste der kompatiblen Android-Geräte erneut. Dazukommt eine Reihe von Samsungs Galaxy Smartphones, darunter auch die ebenfalls beliebten S25- und S24-Serien, sowie einzelne Geräte von Oneplus, Xiaomi, Vivo und Honor. Angekündigt ist ausserdem bereits die Kompatibilität mit dem Motorola Razr Fold 2026 und weiteren Geräten von Oppo und Honor. Die Liste mit allen kompatiblen Android-Phones findet sich hier.
Im Bereich Sicherheit bringt der Android Drop für Juni eine Funktion, die vor Fake-Anrufen warnt, die angeblich von gespeicherten und damit vertrauenswürdigen Nummern kommt. Die Funktion ist ab Android Version 12 und höher verfügbar. Weiter gibt es ein Update der App Persönliche Sicherheit, das sich an Eltern richtet. Hier gibt es neue Einstellungen, mit denen sich auf den Geräten von Kindern und Teenagern unter anderem Notfallkontakte auf dem Sperrbildschirm einrichten lassen.
(win)