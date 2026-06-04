Android warnt neu vor Anrufen mit KI-imitierten Stimmen

Google hat ein neues Security-Feature für Android-Geräte angekündigt, das vor Anrufen mit KI-imitierten Stimmen warnt, so ein Bericht
von "Bleeping Computer". Die Funktion namens Fake Call Detection markiert eingehende Anrufe, bei denen Scammer KI benützen, um Stimmen zu imitieren. Einmal aktiviert, prüft die Funktion eingehende Anrufe automatisch, wenn auf beiden Seiten Googles Standard-Telefon-App genutzt wird.
Sobald eine im Kontaktverzeichnis vermerkte Person anruft, sendet deren Gerät ein stilles, verschlüsseltes Bestätigungssignal in Echtzeit zum Empfänger. Bleibt dieses Signal aus, sendet das Gerät des Empfängers statt dessen eine Anfrage an den tatsächlichen Anrufer, um die Echtheit zu prüfen. Bestätigt dieses Gerät dann, dass kein Anruf getätigt wurde, wird eine Warnmeldung beim Empfänger ausgegeben.
Wie Google
in einem Blog-Beitrag erklärt
, wurde die Funktion auf dem offenen Standards Rich Communnication Services (RCS) erstellt. Andere Anbieter von Telefonie-App hätten damit die Möglichkeit, die Funktionalität auch in ihre Anwendungen zu implementieren. "Fake Call Detection" wird im Verlauf des Junis für alle Geräte mit Android 12 und höher ausgerollt. Der Start erfolgt wie meistens mit Googles Pixel-Smartphones.
(rd)