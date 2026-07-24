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Pixel Watch 5 bekommt mehr Speicher statt neuen Chip
Quelle: Onleaks / The Tide Chart

Pixel Watch 5 bekommt mehr Speicher statt neuen Chip

Ein neuer Leak liefert technische Daten zur Pixel Watch 5. Google bleibt beim bisherigen Qualcomm-Chip, erhöht aber den Arbeitsspeicher.
24. Juli 2026

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Zur Pixel Watch 5 sind weitere Spezifikationen aufgetaucht. Wie "9to5google" anhand eines Eintrags in der Google Play Console berichtet, läuft die Uhr unter dem Codenamen "godric" und nutzt den Qualcomm SW5100. Damit setzt Google auf dieselbe Chip-Basis, die bereits seit der Pixel Watch 2 in der Smartwatch-Reihe steckt. Auch bei CPU und GPU nennt der Eintrag keine Änderung. Es bleibt bei vier Cortex-A53-Kernen mit 1,7 GHz und einer Adreno-702-Grafikeinheit.

Unklar bleibt allerdings, ob Google den separaten Co-Prozessor überarbeitet hat. Bei der Pixel Watch 4 hatte der Hersteller an dieser Stelle nachgelegt, unter anderem für Satellite SOS. Aus dem neuen Eintrag geht ein solches Upgrade bisher nicht hervor. Eine klare Neuerung gibt es dafür beim Arbeitsspeicher. Statt wie bisher 2 GB RAM nennt der Eintrag neu 3 GB. Das Plus dürfte vor allem den Gemini-Funktionen auf der Uhr zugutekommen.


Die weitere Ausstattung wirkt ebenfalls vertraut. Die Pixeldichte liegt weiter bei 320 ppi, dazu kommen Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC und Ultrabreitband. Je nach Modell ist auch LTE an Bord. Bereits früher durchgesickert sind die Preise und der erwartete Verkaufsstart der Pixel Watch 5 ("Swiss IT Magazine" berichtete). (dow)


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