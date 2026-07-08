Google stellt Pixel-11-Familie und Watch 5 im August vor

Der Vorstellungstermin für die kommende Pixel 11 Smartphone-Familie und die Pixel Watch 5 steht fest: Google
wird die beiden neuen Gerätegenerationen im Rahmen des Events Made by Google 2026 am 12. August in New York erstmals offiziell zeigen. Erste Einladungen an die Medien (via
"9to5google") wurden verschickt, womit das Datum auch verkündet wurde.
Erwartet werden vier neue Pixel-Phones: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und das Pixel 11 Pro Fold. Einzelne Leaks
aus den letzten Monaten gaben bereits Details zur Ausstattung der Geräte, so soll etwa ein neuer Tensor G6 Chip mit dem Sicherheits-Chip Titan M3 und einem Mediatek-M90-Modem im Pixel 11 zum Einsatz kommen. Dazu kommt eine neue 50-MP-Kamera und ein "Pixel Glow" genanntes Lichtsystem auf der Rückseite der Geräte.
Weitere grosse Neuerungen sind wohl im Bereich der Software und neuen KI-Features zu erwarten. Komplett offen ist indes die Preisfrage: Mit weiter steigenden Komponentenpreisen scheint es zumindest wahrscheinlich, dass auch Google sich gezwungen sieht, die Preise für die neue Gerätegeneration nach oben anzupassen.
(win)