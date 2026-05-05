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Leak enthüllt neue Details über das Google Pixel 11
Quelle: Google

Leak enthüllt neue Details über das Google Pixel 11

Zur Pixel-11-Serie sind zahlreiche Details aufgetaucht. Google soll bei der nächsten Smartphone-Generation unter anderem den Chip, die Kamerahardware und einzelne Funktionen der Pro-Modelle anpassen.
5. Mai 2026

     

Googles nächste Pixel-Generation könnte mehrere Hardware-Neuerungen erhalten. Wie "9to5Google" mit Verweis auf einen Beitrag von "Mystic Leaks" auf Telegram schreibt, betreffen die Informationen zunächst den Tensor G6. Dabei handelt es sich um den nächsten Smartphone-Chip von Google, der unter anderem Leistung, KI-Funktionen, Bildverarbeitung und Sicherheitsfunktionen steuert.

Der Tensor G6 soll laut dem Leak neuere ARM-Kerne, eine PowerVR-GPU und den Sicherheitschip Titan M3 erhalten. Auch beim Modem könnte Google wechseln. Laut dem Bericht soll im Pixel 11 ein Mediatek-M90-Modem stecken, nachdem frühere Pixel-Modelle auf Samsung-Exynos-Modems setzten. Ebenfalls erwähnt werden eine neue TPU für KI-Aufgaben und ein neuer Bildsignalprozessor.


Auch bei den Kameras könnte Google nachlegen. Das Pixel 11 und das Pixel 11 Pro Fold sollen einen neuen Hauptsensor erhalten, bei dem es sich vermutlich um ein 50-Megapixel-Modell handelt. Beim Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro XL ist zusätzlich von neuen Sensoren für die Haupt- und Telekamera die Rede. Genaue technische Daten zu diesen Kameras nennt der Leak allerdings noch nicht.
Weitere Angaben betreffen Display, Akku und Arbeitsspeicher. Das Pixel 11 soll mit einem 6,3-Zoll-Display, einem Akku mit mindestens 4840 mAh und 8 oder 12 GB RAM kommen. Beim Pixel 11 Pro ist ebenfalls von 6,3 Zoll die Rede, beim Pixel 11 Pro XL von 6,8 Zoll. Beide Pro-Modelle sollen mit 12 oder 16 GB RAM erhältlich sein. Für das Pixel 11 Pro Fold werden ein inneres OLED-Display, ein äusseres OLED-Display und ein Akku mit mindestens 4658 mAh genannt.


Bei den Pro-Modellen könnte Google zudem den bisherigen Temperatursensor streichen. Stattdessen soll eine Funktion namens "Pixel Glow" in die Kameraleiste kommen. Beschrieben wird sie als Lichtfunktion, die an die Glyph-Oberfläche von Nothing erinnert. Googles neue Hardware zur Gesichtserkennung, intern offenbar "Project Toscana" genannt, soll dagegen noch nicht mit der Pixel-11-Serie starten. Die Vorstellung der neuen Modelle wird laut dem Bericht im August erwartet. (dow)


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