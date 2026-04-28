Google will Pixel-Bootloop-Problem nach März-Update lösen

Das Android-16-Update QPR3 vom März 2026 für Pixel-Smartphones hat bei nicht wenigen Geräten für immer wiederkehrende Neustarts gesorgt ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Google
hat den Fehler inzwischen eingeräumt und steht offenbar kurz vor einer Lösung: Der Pixel-User, der das Problem in Googles Issue Tracker ursprünglich gemeldet hatte, erhielt am vergangenen Freitag per Email eine Meldung zu seinem Support Ticket. Er wurde eingeladen
, sich mit dem zuständigen Engineering Team per Video-Meeting zu treffen, um das Problem zu diskutieren – und Google versprach ein Beta-Update, das den Fehler beheben sollte.
Er hat dem Treffen zugestimmt und will das Update testen. Bisher hat Google betroffenen Nutzern dazu geraten, ihre Geräte per Factory Reset auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Das nun in Aussicht gestellte Beta-Update soll dies überflüssig machen und so die Integrität der auf dem Gerät gespeicherten Daten gewährleisten. Ob und wie schnell das Problem mit dem Update wirklich gelöst wird, ist jedoch nicht klar – Google soll einigen Nutzern Ersatzgeräte angeboten haben. Falls das Beta-Update jedoch funktioniert, wird es wohl erst mit dem Mai-Update für Pixel-Geräte allgemein verteilt werden, was die aktuell vom Bootloop betroffenen Nutzer weiter warten lässt und kaum auf grosse Gegenliebe stossen dürfte.
(ubi)