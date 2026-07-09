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Preise der Google Pixel Watch 5 durchgesickert
Quelle: Google

Preise der Google Pixel Watch 5 durchgesickert

Im Vorfeld von Googles offizieller Ankündigung der Pixel Watch 5 sind nun die Preise der Smartwatch-Modelle durchgesickert. Im Vergleich zum Vorgänger wurden sie leicht angehoben.
9. Juli 2026

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Am kommenden Google-Event vom 12. August dürfte der Technologiekonzern voraussichtlich mit der Pixel Watch 5 das jüngste Modell seiner Smartwatch-Familie präsentieren. Wie nun auf "Cashys Blog" mit Bezug auf das französische "Dealabs Magazine" berichtet wird, sind nun bereits die Preise für die cleveren Uhren bekannt geworden.

Die Pixel Watch 5 wird wie schon das Vorgängermodell mit einem 41- und einem 45-mm-Gehäuse angeboten werden. Die kleinere Version soll für 419 Euro über den Tisch gehen, während für den grossen Bruser 449 Euro verlangt werden. Diese Basisversionen sind mit Bluetooth- und WLAN-Support ausgestattet und sind beide auch in einer Version mit 4G LTE verfügbar, für die jeweils 100 Euro mehr verlangt werden. Im Vergleich zur Pixel Watch 4 hat Google die Preise bei den Basismodellen um 20 Euro angehoben.


Beide Smartwatches sind in den Farben Grün, Silber und Anthrazit erhältlich, das kleinere Modell gibt es zusätzlich auch in Gold. Vorbestellungen nimmt Google ab dem 13. August entgegen, der offizielle Marktstart erfolgt dann eine Woche später. (rd)


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