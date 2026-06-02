Google Pixel Watch 5 wird im Meer gefunden

Vor St. Martin ist offenbar ein bislang unangekündigter Prototyp der Google
Pixel Watch 5 aus dem Meer geborgen worden. Wie "Winfuture
" mit Verweis auf einen X-Post
von Gearbox-Chef Randy Pitchford berichtet, soll ein Freund von Pitchford die Smartwatch Ende Mai beim Tauchen entdeckt haben. Das Gerät dürfte zuvor von einem Google-Mitarbeiter verloren worden sein.
Optisch scheint Google bei der kommenden Pixel Watch an der bekannten runden Form festzuhalten. Auf den veröffentlichten Bildern ist eine grössere Variante mit 45 Millimetern Durchmesser zu sehen. Auf der Rückseite finden sich zudem Gravuren, die das Gerät als Pixel Watch 5 ausweisen und mehrere Sensoren zeigen.
Dazu gehören laut Bericht Sensoren für Blutsauerstoff, Stressmessung, Hauttemperatur, Herzfrequenz und Puls sowie UWB für präzisere Ortung. Ebenfalls eingraviert ist eine IP68-Zertifizierung. Trotz des Aufenthalts im Salzwasser soll die Uhr in einem Energiesparmodus noch die korrekte Uhrzeit angezeigt haben. Eine genauere Analyse der installierten Software war den Findern jedoch nicht möglich.
Der Besitzer konnte laut Pitchford inzwischen ausfindig gemacht werden, die Rückgabe an Google sei eingeleitet. Die offizielle Vorstellung der Pixel Watch 5 wird für den Herbst erwartet. Als mögliche Neuerungen gelten ein neuer Snapdragon-Wear-Elite-Chip oder ein Tensor-Prozessor, ein helleres OLED-Display sowie Wear OS 7.
(dow)