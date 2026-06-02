cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google Pixel Watch 5 wird im Meer gefunden
Quelle: X / Randy Pitchford

Google Pixel Watch 5 wird im Meer gefunden

Ein Taucher hat vor der Karibikinsel St. Martin offenbar einen Prototyp der Google Pixel Watch 5 gefunden. Die Smartwatch lag auf dem Meeresgrund, zeigte aber trotz Salzwasser-Aufenthalt noch Lebenszeichen.
2. Juni 2026

     

Vor St. Martin ist offenbar ein bislang unangekündigter Prototyp der Google Pixel Watch 5 aus dem Meer geborgen worden. Wie "Winfuture" mit Verweis auf einen X-Post von Gearbox-Chef Randy Pitchford berichtet, soll ein Freund von Pitchford die Smartwatch Ende Mai beim Tauchen entdeckt haben. Das Gerät dürfte zuvor von einem Google-Mitarbeiter verloren worden sein.

Optisch scheint Google bei der kommenden Pixel Watch an der bekannten runden Form festzuhalten. Auf den veröffentlichten Bildern ist eine grössere Variante mit 45 Millimetern Durchmesser zu sehen. Auf der Rückseite finden sich zudem Gravuren, die das Gerät als Pixel Watch 5 ausweisen und mehrere Sensoren zeigen.


Dazu gehören laut Bericht Sensoren für Blutsauerstoff, Stressmessung, Hauttemperatur, Herzfrequenz und Puls sowie UWB für präzisere Ortung. Ebenfalls eingraviert ist eine IP68-Zertifizierung. Trotz des Aufenthalts im Salzwasser soll die Uhr in einem Energiesparmodus noch die korrekte Uhrzeit angezeigt haben. Eine genauere Analyse der installierten Software war den Findern jedoch nicht möglich.

Der Besitzer konnte laut Pitchford inzwischen ausfindig gemacht werden, die Rückgabe an Google sei eingeleitet. Die offizielle Vorstellung der Pixel Watch 5 wird für den Herbst erwartet. Als mögliche Neuerungen gelten ein neuer Snapdragon-Wear-Elite-Chip oder ein Tensor-Prozessor, ein helleres OLED-Display sowie Wear OS 7. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Fitbit Air getestet: Googles unsichtbarer Fitness-Tracker

 28. Mai 2026 - Google hat für 99 Franken Fitbit Air lanciert, ein Armband ohne Display, das Gesundheitsdaten erfasst, ohne im Alltag zu stören. Kombiniert wird das Wearable mit ganz viel KI in der neuen Google Health App. Wir haben die Combo ausprobiert.

Googlebooks sind Googles neue KI-Laptops

 14. Mai 2026 - Google will mit den Googlebooks eine neue Laptop-Kategorie einführen. Die Geräte sollen Gemini direkt ins System einbinden und enger mit Android-Smartphones zusammenarbeiten.

Google bringt Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a

 20. August 2025 - Google hat nebst neuen Smartphones auch die Smartwatch Pixel Watch 4 vorgestellt, die mit einer grösseren Anzeigefläche kommt und KI integriert. Ebenfalls lanciert wurden die Kopfhörer Pixel Buds Pro 2 und Pixel Buds 2a.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER