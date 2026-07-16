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Renderings verraten die Farben der Pixel Watch 5
Quelle: Onleaks / The Tide Chart

Renderings verraten die Farben der Pixel Watch 5

Neue Renderings geben vor der Vorstellung einen weiteren Ausblick auf Googles Pixel Watch 5. Die Bilder zeigen vier Farbvarianten, neue Armbänder und ein Zifferblatt mit Gemini-Verknüpfung.
16. Juli 2026

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Vor der erwarteten Präsentation im kommenden Monat sind weitere Bilder der Pixel Watch 5 aufgetaucht. Wie "9to5google" schreibt, stammen die offiziell wirkenden Renderings von "Onleaks" und der bislang kaum bekannten Publikation "The Tide Chart".

Die Bilder zeigen die Farben Dunkelanthrazit, Natursilber, Pyrit und Warmgold. Dazu sind passende Armbänder zu sehen. Warmgold dürfte allerdings nur für die kleinere Ausführung mit 41 Millimetern erscheinen.


Die Renderings zeigen ausserdem ein neues analoges Zifferblatt mit wellenförmigem Hintergrund und einer gut sichtbaren Verknüpfung zu Gemini. Am Gehäuse selbst fallen dagegen keine grösseren Änderungen auf. Google dürfte damit an der runden Form festhalten, die bereits auf Bildern eines im Meer gefundenen Prototyps zu sehen war ("Swiss IT Magazine" berichtete). (dow)
(Quelle: Onleaks / The Tide Chart)
(Quelle: Onleaks / The Tide Chart)
(Quelle: Onleaks / The Tide Chart)
(Quelle: Onleaks / The Tide Chart)
(Quelle: Onleaks / The Tide Chart)


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