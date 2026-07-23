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Outlook Classic behält erweiterte Kontaktkarte
Quelle: Depositphotos

Outlook Classic behält erweiterte Kontaktkarte

Microsoft zieht eine geplante Änderung an Outlook Classic vorerst zurück. Die erweiterte Kontaktkarte bleibt verfügbar, nachdem Nutzer und Administratoren die Streichung kritisiert hatten.
23. Juli 2026

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Die erweiterte Ansicht der Personenkarte verschwindet in Outlook Classic vorerst nicht. Das geht aus einer aktualisierten Mitteilung im Microsoft Message Center hervor. Microsoft hat die Einführung der Änderung pausiert und nennt derzeit keinen neuen Termin.

Ursprünglich wollte der Konzern in Outlook Classic nur noch die einfache Kontaktkarte anzeigen. Damit wären Angaben wie die Ortszeit, "Arbeitet mit" im Organigramm oder der Einstieg zum Ändern des Profilbilds weggefallen. Wer diese Funktionen braucht, hätte laut Unternehmen auf Outlook im Web oder das neue Outlook ausweichen müssen.


Genau dieser Punkt sorgte für Kritik. Laut "Winfuture" sahen viele Nutzer und IT-Administratoren darin einen weiteren Versuch, den Wechsel auf das neue Outlook zu erzwingen. Microsoft begründet die geplante Anpassung dagegen mit einer einfacheren Darstellung und mehr Einheitlichkeit mit anderen Office-Anwendungen.

Für Administratoren ändert sich im Moment nichts. Microsoft will über das Message Center informieren, sobald der Konzern die Umstellung wieder aufnimmt. (dow)


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