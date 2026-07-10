Neue Kamera soll iPhone 18 Pro deutlich dicker machen

Im kommenden September wird Apple
voraussichtlich die kommende iPhone-Generation vorstellen, darunter auch das iPhone 18 Pro. Wie "Heise" mit Bezug auf einen chinesischen Leaker meldet
, könnte das Modell deutlich dicker ausfallen als das aktuelle Modell.
Während das iPhone 17 Pro eine Dicke von 8,75 Millimetern aufweist, soll das kommende Modell im Bereich von 9,9 bis 10,9 Millimetern liegen. Da bekannt ist, dass die Akkukapazität mit jener des Vorgängermodells quasi identisch ist, wird gemutmasst, dass das grössere respektive dickere Gehäuse hauptsächlich für eine neue Kameraarchitektur genutzt wird. Die vom Leaker angegebene Dicke von 9,9 bis 10,9 Millimetern gilt laut "Heise" als konsistenter Wert und wurde auch schon durch Messungen an Dummy-Modellen bestätigt.
Dass das iPhone 18 Pro über ein neues Kamerasystem mit variabler Blende verfügen soll, wurde schon verschiedentlich gemeldet. Damit lässt sich die Tiefenschärfe manuell den eigenen Vorstellungen anpassen. Dazu hiess es auch, daass alle drei Kamerals eine Auflösung von 48 Megapixeln unterstützen sollen.
(rd)