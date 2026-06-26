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Visual Studio Code bringt KI-Kosten-Tracking
Quelle: Depositphotos

Visual Studio Code bringt KI-Kosten-Tracking

Microsofts kostenfrei verfügbares Entwicklertool Visual Studio Code verfügt neu über ein Session-basiertes Tracking, um die KI-Nutzungskosten unter Kontrolle zu behalten.
26. Juni 2026

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Microsoft hat sein Programmierwerkzeug Visual Studio Code in der neuen Version 1.126 veröffentlicht und mit einer höchst nützlichen Funktion ausgestattet. So bietet das Tool neu einen Überblick über die laufenden Kosten, die durch die KI-Nutzung verursacht werden. Da mittlerweile kaum mehr kostenlos verfügbare KI-Modelle angeboten werden, können sich die Kosten unter Umständen zu astronomischen Beträgen summieren. So lassen sich neu die Kosten für eine gesamte Chat-Session einsehen, nicht nur für einzelne Nachrichten. Entwickler erhalten damit einen Überblick, welche Sessions die meisten Credits verbrauchen, und können kostspielige Konversationen leichter erkennen.

Eine weitere Neuerung in Visual Studio Code 1.126 betrifft die Möglichkeit, gleichzeitig verschiedene Agenten-Sessions parallel zu nutzen. Microsoft nennt in den Release Notes folgendes Beispiel: Wenn in einer Session der primäre Chat damit beschäftigt ist, ein Feature zu implementieren, kann man neu einen zweiten Chat in derselben Session öffnen, und braucht nicht zu warten, bis der erste fertig ist, oder diesen zu unterbrechen. Beide Charts laufen damit gleichzeitig und jeder behält seine jeweilige Konversation. Das Umschalten zwischen den Chats erfolgt via Tab.


Visual Studio Code 1.126 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)


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