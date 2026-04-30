Visual Studio 2026 wird mit Cloud-Agenten ausgestattet

Microsoft hat für die Entwicklungsumgebung Visual Studio 2026 das April-Update veröffentlicht und damit Cloud Agenten eingeführt. Cloud-Agenten werden auf Remote-Infrastruktur ausgeführt und sollen eine skalierbare, isolierte Ausführung ermöglichen. Da für die Ausführung Github Copilot genutzt wird, muss man sich in einem Github Repository befinden und Copilot muss über die Erlaubnis verfügen, in diesem Repository Issues zu erstellen.
Mit dem Update wird zudem die Erstellung benutzerdefinierter Agenten ermöglicht, die projektübergreifend eingesetzt werden können. Benutzerdefinierte Agenten wurden im Vormonat auf Repository-Ebene eingeführt. Weitere Neuerungen betreffen die allgemeine Verfügbarkeit von C++-Code-Editierungswerkzeugen für Copilot oder das Zusammenspiel von Copilot und Intellisense. Wurden bis anhin Vorschläge beider Tools parallel gezeigt, wird nun die Intellisense-Vervollständigungsliste priorisiert und die Copilot-Vorschläge erst danach eingeblendet.
Eine komplette Liste aller Neuerungen in Visual Studio 2026 hat Microsoft
im Visual Studio Blog
zusammengestellt.
(rd)