iPhone Air soll im Frühling 2027 neu aufgelegt werden

Während in den vergangenen Monaten immer wieder Stimmen laut wurden, Apple
werde das iPhone Air vom Markt nehmen, sind jetzt Gerüchte aufgetaucht, die das Gegenteil behaupten. Wie "Neowin
" mit Bezug auf Bloombergs im Allgemeinen gut informierten Mark Gurman
berichtet, soll Apple das dünne iPhone-Modell im Frühling 2027 mit aufgefrischtem Setup neu auf den Markt bringen.
Laut Gurman soll das Nachfolgemodell unter dem Codenamen V62 laufen und über eine zusätzliche Rückkamera mit Weitwinkel-Objektiv verfügen. Das neue Kamerasystem werde derzeit bei Apple getestet. Gemäss den Gerüchten soll das kommende Modell auch über eine verbesserte Akkulaufzeit verfügen, ein Punkt, der beim iPhone Air immer wieder bemängelt wurde. Ob die längere Nutzungsdauer via Software oder einen leistungsfähigeren Akku umgesetzt wird, ist offen. Für die Rechenpower beim kommenden iPhone Air soll ausserdem ein A20-Prozessor verantwortlich zeichnen. Am eigentlichen Design des Geräts soll sich Gurman zufolge indessen nichts ändern.
Dass die neue Version des iPhone Air ebenfalls zum Preis von 999 Dollar auf den Markt kommen wird, muss bezweifelt werden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird auch dieses iPhone-Modell von den angekündigten Preissteigerungen betroffen sein ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
(rd)