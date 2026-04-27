Ladeprobleme beim iPhone Air und weiteren Modellen

"9to5Mac"-Autor Benjamin Mayo berichtet
von einem merkwürdigen Ladeproblem bei seinem iPhone Air: Der Akkustand des Geräts sank auf null, kurz danach steckte Mayo wie üblich das USB-C-Ladekabel ein. Danach startete das iPhone nicht wie gewohnt nach einiger Zeit wieder auf, sondern es geschah auch nach mehreren Minuten nichts – keine "Low Battery"-Anzeige, kein anderweitiger Mucks, nur reines Schwarz auf dem Bildschirm. Auch der Versuch, über die seitlichen Buttons einen Hardware-Reset zu erzwingen, brachte keine Besserung, ebenso wenig der Einsatz verschiedener USB-C-Kabel.
Auf Reddit und iFixit beschweren sich zahlreiche User über ähnliche Probleme, auch mit dem iPhone 17
oder dem iPhone 17 Pro Max
. Die betroffenen Nutzer haben überdies beobachtet, dass das Problem nach gewissen Updates auftritt. Und es scheinen auch Modelle der iPhone 16 Familie betroffen zu sein, die mit iOS 26.4 oder iOS 26.5 Beta arbeiten.
Abhilfe schaffte jeweils, das iPhone über eine Magsafe-Ladematte oder via USB-A/USB-C-Kabel mit einem Ladegerät mit USB-A-Buchse zu verbinden. Dann dauerte es etwa 10 bis 15 Minuten, bis das Gerät wieder ein Lebenszeichen von sich gab. Grund für das merkwürdige Verhalten scheinen moderne Ladegeräte mit USB-C Power Delivery zu sein. Diese prüfen zuerst, welchen Ladestrom das jeweilige Gerät benötigt und passen sich entsprechend an. Wenn aber der Akku völlig leer ist, scheint das Gerät überhaupt keinen Strom zu wollen, und der Power-Delivery-Mechanismus setzt die Stromlieferung aus Sicherheitsgründen ganz aus.
(ubi)