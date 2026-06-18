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Whatsapp arbeitet an Einmalansicht für Texte
Quelle: Wabetainfo

Whatsapp arbeitet an Einmalansicht für Texte

Whatsapp arbeitet an einer Einmalansicht für Textnachrichten auf dem iPhone. Nutzer sollen damit Texte verschicken können, die nach dem ersten Öffnen nicht mehr zugänglich sind.
18. Juni 2026

     

Für die iOS-App entwickelt Whatsapp eine Funktion, mit der Textnachrichten nur einmal gelesen werden können und danach gesperrt sind. Das berichtet "Wabetainfo" nach einem Fund in der Whatsapp-Beta für iOS 26.24.10.16 auf Testflight.

Die Einmalansicht gibt es bereits für Fotos, Videos und Sprachnachrichten. Bei Texten soll sie über den Senden-Button aktiviert werden. Wer diesen länger gedrückt hält, soll künftig die Option erhalten, eine Nachricht als einmalig lesbaren Text zu verschicken.


Zusätzlich sollen solche Nachrichten weder kopiert, weitergeleitet noch geteilt werden können. Auch Screenshots und Bildschirmaufnahmen will der Instang-Messaging-Dienst laut Bericht blockieren. Ganz verhindern lässt sich das Speichern des Inhalts aber nicht, da der Text weiterhin mit einem zweiten Gerät abfotografiert werden kann.

Die Funktion befindet sich derzeit noch in Entwicklung und ist auch für Beta-Tester nicht verfügbar. Einen Termin für die Einführung nennt Whatsapp nicht. (dow)


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