Whatsapp Web: Sprach- und Videoanrufe bald auch in Gruppenchats möglich

Whatsapp Web bekommt in Kürze eine wichtige Erweiterung: Künftig sollen sich Sprach- und Videoanrufe direkt in Gruppenchats starten lassen. Erste Hinweise darauf sind in der Beta-Version des Web-Dienstes aufgetaucht. Wie "WabetaInfo" berichtet
, erhalten einige Teilnehmer des Whatsapp-Web-Betaprogramms derzeit eine Benachrichtigung, dass Gruppenanrufe im Browser verfügbar sind. Unterstützt werden sowohl Sprach- als auch Videoanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern. Auch die Bildschirmfreigabe gehört zum künftigen Funktionsumfang.
Die Bedienung entspricht weitgehend jener in den mobilen Apps. Nutzer öffnen einen Gruppenchat und können über die Anruf-Schaltfläche am oberen Rand der Unterhaltung einen Sprach- oder Videoanruf starten. Dabei besteht die Möglichkeit, gezielt einzelne Mitglieder der Gruppe auszuwählen, anstatt automatisch alle Teilnehmer in den Anruf einzubeziehen. Und wie bei den bekannten Anruffunktionen setzt Whatsapp
auch im Web auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Darüber hinaus werden sogenannte Anruflinks unterstützt, über die sich weitere Teilnehmer unkompliziert zu einer laufenden Sitzung einladen lassen.
Wer die neuen Funktionen vorab ausprobieren möchte, kann dem Beta-Programm von Whatsapp Web über die Einstellungen beitreten. Allerdings weist "WabetaInfo" darauf hin, dass die Teilnahme am Beta-Programm keinen automatischen Zugriff auf alle Testfunktionen garantiert. Whatsapp schaltet neue Features in der Regel nur schrittweise für ausgewählte Nutzer frei.
(sta)