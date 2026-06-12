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Youtube bringt Messaging-Funktion zurück
Quelle: Depositphotos

Youtube bringt Messaging-Funktion zurück

Google hat die Youtube-App um eine Messaging- und Sharing-Funktion erweitert. Das neue Feature wird in einer ganzen Reihe von Ländern ausgerollt, darunter auch in der Schweiz.
12. Juni 2026

     

Bei Googles Videodienst Youtube steht demnächst wieder eine Messaging- und Video-Sharing-Funktion zur Verfügung. Nachdem Ende vergangenen Jahres erste Tests gefahren wurden, hat Google das neue Feature in einem Blog Post nun offiziell angekündigt.

So findet sich in der Youtube App ein neues Messaging-Icon, womit sich Videos teilen lassen oder man sich austauschen kann. Das neue Feature wird derzeit in diversen Ländern inklusive der Schweiz ausgerollt. Die neue Messaging- und Sharing-Funktion wird allerdings nur Usern zur Verfügung gestellt, die 18 Jahre alt oder älter sind.


Google hat Youtube bereits vor knapp zehn Jahren eine Messaging-Funktion spendiert. Schon damals hiess es, der Messenger diene dem Teilen von Youtube-Inhalten, ohne dass man dafür die App zu verlassen brauche. Bereits zwei Jahre später wurde das Feature 2019 wieder deaktiviert. (rd)


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