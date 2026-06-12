Youtube bringt Messaging-Funktion zurück

Bei Googles Videodienst Youtube steht demnächst wieder eine Messaging- und Video-Sharing-Funktion zur Verfügung. Nachdem Ende vergangenen Jahres erste Tests gefahren wurden, hat Google
das neue Feature in einem Blog Post
nun offiziell angekündigt.
So findet sich in der Youtube App ein neues Messaging-Icon, womit sich Videos teilen lassen oder man sich austauschen kann. Das neue Feature wird derzeit in diversen Ländern inklusive der Schweiz
ausgerollt. Die neue Messaging- und Sharing-Funktion wird allerdings nur Usern zur Verfügung gestellt, die 18 Jahre alt oder älter sind.
Google hat Youtube bereits vor knapp zehn Jahren eine Messaging-Funktion
spendiert. Schon damals hiess es, der Messenger diene dem Teilen von Youtube-Inhalten, ohne dass man dafür die App zu verlassen brauche. Bereits zwei Jahre später wurde das Feature 2019 wieder deaktiviert.
(rd)