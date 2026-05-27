Gmail-Problem mit Exchange-Konten behoben

Die Gmail-App konnte bei einigen Microsoft-365-Exchange-Online-Konten über Exchange ActiveSync keine Verbindung mehr herstellen. Laut Google
begann die Störung am 6. Mai 2026, untersucht wurde sie ab dem 16. Mai. Betroffene erhielten unter anderem Hinweise, ihre Kontoinformationen zu prüfen oder moderne Authentifizierung zu verwenden.
Inzwischen ist das Problem laut dem Unternehmen gelöst. Die Fehlerkorrektur steckt in der Gmail-Version 2026.05.11 für Android, die über den Google Play Store verteilt wird. Nutzerinnen und Nutzer, die diese Version bereits erhalten haben, sollen sich wieder anmelden und ihre Exchange-Online-Konten erneut synchronisieren können.
Eine konkrete Ursache nennt der Suchmaschinenbetreiber nicht. Nicht bestätigt wurde damit auch die Vermutung einiger Betroffener, dass Microsofts Umstellung auf Exchange ActiveSync 16.1 per 1. März 2026 hinter den Problemen stecken könnte.
(dow)