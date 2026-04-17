Microsoft verlängert ESU für Exchange und Skype bis Oktober 2026

Für Exchange 2016/2019 und Skype
for Business Server bietet Microsoft
ab Mai 2026 nochmals kostenpflichtige erweiterte Sicherheitsupdates an. Bereits im vergangenen Sommer hatte der Konzern angekündigt, für Exchange 2016/2019 sowie Skype for Business Server noch befristete Extended Security Updates, kurz ESU, bis April 2026 anzubieten (IT Magazine berichtete
). Nun folgt für beide Produktlinien eine zweite Phase.
Diese zweite Phase läuft von Anfang Mai bis Ende Oktober 2026. Wer sie nutzen will, muss sie separat kaufen, auch wenn bereits ESU für die erste Phase erworben wurden. Laut
Microsoft ist der Kauf der ersten Phase aber keine Voraussetzung. Das Angebot richtet sich an Unternehmen mit Microsoft Enterprise Agreement, die ihre Migration auf neuere Versionen noch nicht abgeschlossen haben.
Wichtig ist dabei, dass Microsoft mit dem Programm nur kritische und wichtige Sicherheitsupdates abdeckt. Diese Updates werden nicht öffentlich verteilt, sondern nur registrierten Kunden über vertrauliche Kanäle bereitgestellt. Zugleich weist das Unternehmen darauf hin, dass ein Kauf nicht garantiert, dass während dieser sechs Monate überhaupt neue Updates erscheinen. Veröffentlicht wird nur dann, wenn tatsächlich entsprechende Sicherheitslücken behoben werden müssen.
(dow)