Microsoft plant Änderungen für Exchange Server

Zwar propagiert Microsoft
seit Jahren seinen Managed Service Exchange online, aber viele Enterprise Kunden bevorzugen nach wie vor einen On-Premises betriebenen Exchange Server. Exchange Server feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen, und jetzt hat Microsoft seine Pläne für die Zukunft der Software bekanntgegeben. Zunächst betont der Hersteller, dass Exchange Server auch 30 Jahre nach dem ersten Release eine Rolle spiele – nicht zuletzt wegen aktuellen Themen wie die digitale Souveränität, Compliance und direkte Kontrolle durch den Kunden. Das Produkt soll in Form der Exchange Subscription Edition (SE) bis mindestens 2035 unterstützt werden.
Rückwärtskompatibilität mit früheren Exchange-Versionen sei stets sowohl ein Geschenk als auch eine Bürde gewesen, fährt Microsoft im Techcommunity-Artikel
zum 30-Jahre-Jubiläum von Exchange Server fort. Für lange Zeit habe man es Kunden ermöglicht, in einer Organisation gleichzeitig bis zu drei Exchange-Hauptversionen zu betreiben, was zwar die Migration erleichterte, aber seitens Microsoft erheblichen Aufwand verursachte. Nun freue man sich auf eine Zukunft, in der zu einem Zeitpunkt nur noch eine Version unterstützt werde. Zum ersten Mal soll dies mit der Exchange Subscription Edition, Cumulative Update 2 der Fall sein.
Zweitens will Microsoft
die Sicherheit verbessern. Zu Beginn wurde Exchange für Konnektivität und Zusammenarbeit entwickelt, und es gab noch kaum Bedrohungen, die via E-Mail verbreitet wurden. In der Zwischenzeit hat sich dies radikal geändert, Cyberkriminelle zielen heute stark auf E-Mail in Unternehmen. Deswegen plant der Hersteller Änderungen im Sicherheitsmodell von Exchange Server. Das werte zwar zu vermehrten Aufwand für Administratoren führen, letztlich aber das Sicherheitsdispositiv der Organisation massgeblich stärken.
(ubi)