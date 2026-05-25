cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
ChatGPT für Powerpoint wird als Beta lanciert
Quelle: OpenAI

ChatGPT für Powerpoint wird als Beta lanciert

ChatGPT kann neu als Add-in in Powerpoint eingebunden werden, um da bei der Erstellung und Optimierung von Präsentationen zu unterstützen. Die KI-Funktionen stehen per sofort im Rahmen einer Beta-Phase allen Nutzern zur Verfügung.
25. Mai 2026

     

Der KI-Assistent ChatGPT ist per sofort als Add-in für Microsofts Präsentationsanwendung Powerpoint verfügbar. Der Assistent soll dabei behilflich sein, Folien zu erstellen, Inhalte umzuschreiben, die Gliederung zu optimieren oder einen Entwurf zu überarbeiten. Dazu soll ChatGPT auch in der Lage sein, Schwächen im Narrativ offenzulegen oder Fragen aufzuzeigen, die ein mögliches Publikum stellen könnte. Je nach Anforderung können Folien sodann zusammengefasst, neu strukturiert oder komplexe Inhalte auf ihre Kernaussagen reduziert werden. Auch können Dateien hochgeladen werden, worauf die KI darauf basiert eine Präsentation erstellt.


Die Resultate sollen sich jeweils wieder in Powerpoint bearbeiten lassen. Änderungen sollen sich so einfach kontrollieren, nachverfolgen und gegebenenfalls anpassen lassen.
Die Installation erfolgt über das Add-ins-Menü in PowerPoint. Die ChatGPT-Nutzung wird per sofort weltweit in allen Preisplänen zur Verfügung gestellt, inklusive den Gratis-Nutzern. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

GPT-5.5 Instant wird ChatGPT-Standard

 6. Mai 2026 - OpenAI ersetzt das Standardmodell von ChatGPT durch GPT-5.5 Instant. Das Update soll Antworten genauer, kürzer und persönlicher machen.

OpenAI stellt Version 2.0 von ChatGPT Images vor

 22. April 2026 - Die zweite Major-Version von OpenAIs Bildgenerator ChatGPT Images soll deutlich genauer sein und mehr Kontext verarbeiten als der Vorgänger. Damit ist nun beispielsweise auch die Erstellung detaillierter Schrift in Bildern möglich.

OpenAI lanciert neues 100-Dollar-ChatGPT-Abonnement

 10. April 2026 - Häufige ChatGPT-Nutzer mussten sich bis anhin zwischen dem 20 Dollar teuren Plus- und dem 200 Franken teuren Pro-Plan entscheiden. Mit einem neuen 100-Dollar-Abonnement wurde jetzt eine neue Pro-Variante eingeführt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER