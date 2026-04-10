OpenAI lanciert neues 100-Dollar-ChatGPT-Abonnement

KI-Pionier OpenAI
hat für die Nutzung seiner KI-Sprachmodelle ein neues Abonnement eingeführt, so eine Meldung
von "Neowin". Bis anhin standen die drei Abonnement-Varianten Go, Plus und Pro zur Verfügung, für die der Anbieter monatlich 8, 20 sowie happige 200 Dollar verlangte. Der gewaltige Preissprung vom Plus zum Pro-Plan hat jetzt offenbar dazu geführt, dass OpenAI eine weitere Variante ins Spiel gebracht hat: Ein neuer Pro-Plan, der aber nur 100 Dollar kostet.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Pro-Varianten besteht in den Nutzungslimiten: Während der 100-Dollar-Plan eine fünf Mal so hohe Nutzung wie der Plus-Plan erlaubt, umfasst die 200-Dollar-Variante das 20fache Volumen. Ansonsten scheint es zwischen den beiden Pro-Plänen keine weiteren Unterschiede zu geben. Der 100-Dollar-Plan wird hierzulande für 83 Franken angeboten, was die teure Variante in der Schweiz derzeit kostet, geht aus der aktuellen Abonnement-Übersicht
nicht hervor.
(rd)