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OpenAI lanciert neues 100-Dollar-ChatGPT-Abonnement
Quelle: openAI

OpenAI lanciert neues 100-Dollar-ChatGPT-Abonnement

Häufige ChatGPT-Nutzer mussten sich bis anhin zwischen dem 20 Dollar teuren Plus- und dem 200 Franken teuren Pro-Plan entscheiden. Mit einem neuen 100-Dollar-Abonnement wurde jetzt eine neue Pro-Variante eingeführt.
10. April 2026

     

KI-Pionier OpenAI hat für die Nutzung seiner KI-Sprachmodelle ein neues Abonnement eingeführt, so eine Meldung von "Neowin". Bis anhin standen die drei Abonnement-Varianten Go, Plus und Pro zur Verfügung, für die der Anbieter monatlich 8, 20 sowie happige 200 Dollar verlangte. Der gewaltige Preissprung vom Plus zum Pro-Plan hat jetzt offenbar dazu geführt, dass OpenAI eine weitere Variante ins Spiel gebracht hat: Ein neuer Pro-Plan, der aber nur 100 Dollar kostet.


Der einzige Unterschied zwischen den beiden Pro-Varianten besteht in den Nutzungslimiten: Während der 100-Dollar-Plan eine fünf Mal so hohe Nutzung wie der Plus-Plan erlaubt, umfasst die 200-Dollar-Variante das 20fache Volumen. Ansonsten scheint es zwischen den beiden Pro-Plänen keine weiteren Unterschiede zu geben. Der 100-Dollar-Plan wird hierzulande für 83 Franken angeboten, was die teure Variante in der Schweiz derzeit kostet, geht aus der aktuellen Abonnement-Übersicht nicht hervor. (rd)


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