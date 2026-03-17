Werbung in ChatGPT vorerst nur in den USA

OpenAI beglückt seine US-User der Gratisversion und des Abos Go seit dem 9. Februar 2026 mit Werbeeinblendungen und weist in seinen Privacy-Richtlinien auf die damit einhergehende Verarbeitung persönlicher Daten hin. Dies hat international zu Unruhe bei ChatGPT-Nutzern geführt. Sie fürchten
, dass die Werbung bald auch global ausgespielt werden soll.
Gegenüber "Bleeping Computer" hat OpenAI dies nun dementiert
, auch wenn die aktualisierte Privacy Policy Hinweise darauf enthält – dort wird nicht zwischen Nutzern in den USA und weltweit unterschieden. Gemäss dem Statement von OpenAI bleibt die ChatGPT-Werbung derzeit auf die USA beschränkt. Zu einem globalen Rollout sagt der Anbieter nichts. Darüber hinaus hält OpenAI fest, dass die Werbung nicht von den gleichen Systemen ausgeht, auf denen das Chat-Modell läuft, und jeweils klar als solche gekennzeichnet ist. Es wird zudem beteuert, dass Werbetreibende keinerlei Zugriff auf Inhalt und Historie der Chats oder andere persönliche Details erhalten.
(ubi)