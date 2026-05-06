GPT-5.5 Instant wird ChatGPT-Standard

Neu ist zudem eine stärkere Personalisierung. ChatGPT kann dafür, sofern verfügbar und erlaubt, frühere Chats, Dateien oder ein verbundenes Gmail-Konto berücksichtigen. Damit sollen Nutzer weniger oft wiederholen müssen, woran sie arbeiten oder welche Vorgaben für eine Aufgabe gelten. Gleichzeitig führt der KI-Hersteller sogenannte Speicherquellen ein. Nutzer sollen dadurch sehen können, welche Erinnerungen, früheren Chats oder anderen Quellen eine Antwort beeinflusst haben, und veraltete Informationen löschen oder korrigieren können.GPT-5.5 Instant wird ab sofort für alle ChatGPT-Nutzer ausgerollt. Für zahlende Nutzer bleibt GPT-5.3 Instant noch drei Monate lang über die Modelleinstellungen verfügbar. Die erweiterte Personalisierung startet zunächst für Plus- und Pro-Nutzer im Web, später sollen weitere Tarife und Mobilgeräte folgen. (dow)