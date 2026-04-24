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OpenAI veröffentlicht neuestes KI-Modell GPT-5.5
Quelle: Depositphotos

OpenAI veröffentlicht neuestes KI-Modell GPT-5.5

Mit dem Release von GPT-5.5 hat OpenAI erneut ein noch leistungsfähigeres KI-Modell veröffentlicht, das sich insbesondere durch die Möglichkeit auszeichnet, komplexe, mehrteilige Aufgaben ausführen zu können.
24. April 2026

     

Gerade einmal gut sechs Wochen ist es her, seit OpenAI mit GPT-5.4 die letzte Version seines KI-Modells vorgestellt hat, und bereits steht mit GPT-5.5 das Nachfolgemodell auf der Matte. Und wieder ist das neue Modell markant leistungsfähiger als alles, was man bis anhin von OpenAI gesehen hat.

Wie der KI-Spezialist in einem Blog-Beitrag erklärt, handelt es sich bei GPT-5.5 um das bis anhin intelligenteste und intuitivste Modell, das den nächsten Schritt in Richtung einer neuen Art, Arbeiten am PC zu erledigen, ermöglicht. Wie OpenAI verspricht, versteht GPT-5.5 schneller, was der User beabsichtigt und vermag einen grösseren Teil der Arbeit selber zu übernehmen. Das neue Modell soll sich besonders beim Schreiben und Debuggen von Code, bei Recherchen, der Datenanalyse, bei der Dokumenterstellung oder bei der Bedienung von Software auszeichnen. Statt Schritt für Schritt abzuarbeiten ist das Modell in der Lage, auch unübersichtliche, mehrteilige Aufgaben auszuführen. Trotz der gesteigerten Leistungsfähigkeit soll bei der Antwortgeschwindigkeit kein Nachteil resultieren und die Geschwindigkeit pro Token soll jener des Vorgängermodells GPT-5.4 entsprechen. Wie diverse Benchmarks zeigen, liefert das jüngste Modell auch über alle Disziplinen die besseren Ergebnisse als das Vorgängermodell.


GPT-5.5 wird per sofort den Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Abonnenten in ChatGPT und Codes bereitgestellt. Eine Pro-Version steht ausschliesslich den Pro-, Business- und Enterprise-Kunden in ChatGPT zur Verfügung. Die Bereitstellung des Modells im API soll in Bälde erfolgen. (rd)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: Depositphotos)


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