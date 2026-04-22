OpenAI stellt Version 2.0 von ChatGPT Images vor

OpenAI stellt mit ChatGPT Images 2.0 die zweite Major-Version seines KI-Bildgenerators vor. Version 2 sei präziser, könne sich komplexeren Grafikaufgaben annehmen und generiere sofort nutzbare Ergebnisse, wie OpenAI
verspricht. So sei die neue Bild-KI das erste Image Model mit Denkvermögen. Auch kleinen Text, Icons und andere Details soll das Modell beherrschen – alles Dinge, mit denen KI-Bildgeneratoren immer wieder Mühe haben. Ebenfalls ist es laut OpenAI nun möglich, sich Bilder auf ein genau definiertes Format erstellen zu lassen.
Ein zentrales Feature ist die Möglichkeit, nicht nur ein Bild aus einem Prompt zu erstellen, sondern bis zu zehn Outputs zu bekommen, die im Kontext zueinander stehen. Als Beispiel nennt OpenAI etwa die Erstellung von ganzen Comic-Seiten mit mehreren Bildern und den selben Charakteren in unterschiedlichen Situationen.
Das neue ChatGPT Images 2.0 ist ab sofort für alle Nutzer von ChatGPT, Codex und der API verfügbar.
(win)