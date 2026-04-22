cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
OpenAI stellt Version 2.0 von ChatGPT Images vor
Quelle: OpenAI

OpenAI stellt Version 2.0 von ChatGPT Images vor

Die zweite Major-Version von OpenAIs Bildgenerator ChatGPT Images soll deutlich genauer sein und mehr Kontext verarbeiten als der Vorgänger. Damit ist nun beispielsweise auch die Erstellung detaillierter Schrift in Bildern möglich.
22. April 2026

     

OpenAI stellt mit ChatGPT Images 2.0 die zweite Major-Version seines KI-Bildgenerators vor. Version 2 sei präziser, könne sich komplexeren Grafikaufgaben annehmen und generiere sofort nutzbare Ergebnisse, wie OpenAI verspricht. So sei die neue Bild-KI das erste Image Model mit Denkvermögen. Auch kleinen Text, Icons und andere Details soll das Modell beherrschen – alles Dinge, mit denen KI-Bildgeneratoren immer wieder Mühe haben. Ebenfalls ist es laut OpenAI nun möglich, sich Bilder auf ein genau definiertes Format erstellen zu lassen.

Ein zentrales Feature ist die Möglichkeit, nicht nur ein Bild aus einem Prompt zu erstellen, sondern bis zu zehn Outputs zu bekommen, die im Kontext zueinander stehen. Als Beispiel nennt OpenAI etwa die Erstellung von ganzen Comic-Seiten mit mehreren Bildern und den selben Charakteren in unterschiedlichen Situationen.


Das neue ChatGPT Images 2.0 ist ab sofort für alle Nutzer von ChatGPT, Codex und der API verfügbar. (win)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)
(Quelle: OpenAI)


Weitere Artikel zum Thema

OpenAI erweitert Codex deutlich

 19. April 2026 - OpenAI erweitert Codex um zahlreiche neue Funktionen. Das KI-Werkzeug für die Softwareentwicklung soll damit mehr Aufgaben direkt am Computer übernehmen und Entwickler über mehr Arbeitsschritte hinweg unterstützen.

OpenAI lanciert neues 100-Dollar-ChatGPT-Abonnement

 10. April 2026 - Häufige ChatGPT-Nutzer mussten sich bis anhin zwischen dem 20 Dollar teuren Plus- und dem 200 Franken teuren Pro-Plan entscheiden. Mit einem neuen 100-Dollar-Abonnement wurde jetzt eine neue Pro-Variante eingeführt.

OpenAI zieht KI-Videogenerator Sora den Stecker

 25. März 2026 - Überraschendes Aus für den KI-Videogenerator Sora von OpenAI. Damit wird auch die Zusammenarbeit mit Disney abrupt beendet, die erst vor wenigen Monaten überhaupt eingegangen wurde.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER