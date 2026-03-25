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OpenAI zieht KI-Videogenerator Sora den Stecker
Quelle: OpenAI

OpenAI zieht KI-Videogenerator Sora den Stecker

Überraschendes Aus für den KI-Videogenerator Sora von OpenAI. Damit wird auch die Zusammenarbeit mit Disney abrupt beendet, die erst vor wenigen Monaten überhaupt eingegangen wurde.
25. März 2026

     

OpenAI stell seinen KI-Video-Generator Sora ein. Wie das Unternehmen auf X verkündete, wolle man in absehbarer Zeit mehr Informationen teilen, wie es mit der erst vor einem halben Jahr gelaunchten App und der API weitergeht. Ausserdem gebe es zeitnah Details, wie man als Nutzer seine kreierten Videos sichern kann. "Wir wissen, das ist enttäuschend", schreibt OpenAI abschliessend.

Die Nachricht kommt recht überraschend, hat OpenAI Anfang der laufenden Woche noch einen neuen, umfangreichen Blogbeitrag zur sicheren Nutzung des Videogenerators publiziert.


Auch bedeutet das Aus den Abbruch der Partnerschaft mit Disney, die ebenfalls erst vor rund drei Monaten öffentlich besiegelt wurde. Gegenüber "The Guardian" äusserte sich Disney, dass man die Entscheidung respektiere und die konstruktive Zusammenarbeit schätze. (win)


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