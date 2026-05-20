cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Infomaniak geht in die Hände einer eigens gegründeten Stiftung
Quelle: Infomaniak

Infomaniak geht in die Hände einer eigens gegründeten Stiftung

Mit der Gründung der Infomaniak Foundation, wird eine neue Inhaberstruktur für den Westschweizer Cloud-Spezialisten geschaffen. Der Schritt soll garantieren, dass das Unternehmen niemals verkauft oder von seiner Mission abgebracht werden kann.
20. Mai 2026

     

Infomaniak folgt dem Beispiel von Victorinox: Unternehmensgründer und Chief Strategy Officer Boris Siegenthaler (Bild) hat die Mehrheit seiner Stimmrechte an die neu gegründete Stiftung namens Infomaniak Foundation übertragen. Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt, das erklärte Ziel ist es, dauerhaft die Unabhängigkeit des Unternehmens zu sichern. Man sei ein in ganz Europa etablierter Cloud-Anbieter mit kompromisslosem Souveränitäts-Fokus, und mit der Infomaniak Foundation an der Spitze sei dieses Engagement "nun in einer unwiderruflichen Struktur verankert", so der Cloud-Anbieter aus Genf. Als Referenzaktionärin des Unternehmens hat die Stiftung die Mehrheit der Stimmen mittels Spezialaktien, die niemals veräussert werden dürfen. "Infomaniak kann niemals verkauft noch von seinem Auftrag abgebracht werden", so das Unternehmen.


Die Stiftung hat zwei Aufgaben. Zum einen ist sie Hauptaktionärin von Infomaniak SA und soll "die Unabhängigkeit und die Beständigkeit des ethischen Auftrags garantieren". Zum anderen verfolgt sie das Ziel, unabhängige Projekte von allgemeinem Interesse zu unterstützen. Dies in den Bereichen digitale Souveränität und Bildung, ethische Digitalisierung, Umwelt und Biodiversität sowie Energiewende. Operative oder kommerzielle Entscheidungen für Infomaniak soll die Stiftung nicht treffen. Die Leitung des Unternehmens verbleibt wie gehabt in den Händen von Marc Oehler (CEO), Céline Morey (CFO) und Boris Siegenthaler (CSO). "Infomaniak kann niemals verkauft noch von seinem Auftrag abgebracht werden", so das Unternehmen.
Der Stiftungsrat setzt sich aus vier Personen zusammen, die ehrenamtlich tätig sind. Dies sind Boris Siegenthaler selbst, der den Stiftungsratsvorsitz während der Startphase über drei Jahre übernimmt. Dazu kommen Marc Maugué, Jonathan Normand und Claire Siegenthaler.

"Das Vertrauen, das uns Millionen von Privatpersonen und Hunderttausende von Unternehmen und Institutionen entgegenbringen, ist heute immens. Im Zeitalter der KI haben die Daten, die sie uns anvertrauen, einen strategischen Wert für ihre Zukunft. Diese Stiftung ist die Garantie, die ich ihnen schulde: Ihre Wahl ist nun langfristig geschützt," so Boris Siegenthaler.


Mehr Informationen zu Stiftung finden sich hier. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Infomaniak stellt Streaming-Radio-Lösung vor

 26. März 2026 - Infomaniak hat eine Lösung für Radiosender vorgestellt, die komplett via Webbrowser gesteuert wird und kein technisches Know-how erfordert. Die Kosten beginnen ab 8.10 Franekn pro Monat.

Infomaniak lanciert neue Managed Cloud Services

 28. Januar 2026 - Mit einer Reihe neuer Managed Cloud Services positioniert sich Infomaniak als echte alternative zu Hyperscalern. Mit der Entwicklung eigener Software-Layer habe man das Service-Angebot und die Migration in die eigene Cloud massgeblich verbessert.

Beschwerde gegen Public-Cloud-Vergabe des Bundes zurückgezogen

 9. Dezember 2025 - Der Bund hat die Vertragsverlängerung für Public Cloud Services an fünf Hyperscaler freihändig vergeben, Infomaniak hatte dagegen Beschwerde eingelegt. Mit deren Rückzug ist der Weg nun frei für die Verlängerung.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER