Plex Lifetime Pass wird dreimal teurer

Der Lifetime Plex
Pass wird für neue Käuferinnen und Käufer ab Sommer auf den dreifachen Preis angehoben. Wie Plex mitteilt
, steigt der Preis am 1. Juli 2026 von 249,99 auf 749,99 US-Dollar. Wer die lebenslange Lizenz noch zum bisherigen Preis kaufen will, hat bis zu diesem Zeitpunkt Zeit.
Für bestehende Inhaberinnen und Inhaber eines Lifetime Plex Pass ändert sich laut dem Unternehmen nichts. Auch die Preise für monatliche und jährliche Abonnements von Plex Pass und Remote Watch Pass bleiben unverändert.
Die Streaming-Plattform begründet die Preiserhöhung damit, dass die lebenslange Lizenz den langfristigen Wert der Software besser abbilden soll. Das Unternehmen schreibt, es habe in der Vergangenheit auch darüber nachgedacht, den Lifetime Pass ganz abzuschaffen. Man wolle diese Option aber weiterhin anbieten, weil sie für viele Nutzerinnen und Nutzer wichtig bleibe.
Parallel verweist Plex auf geplante Verbesserungen für die eigene Medienplattform. Dazu gehören etwa bessere Downloads, Wiedergabelisten in den mobilen Apps, die Rückkehr von Musik- und Fotobibliotheken in mobilen Apps und TV-Apps sowie Verbesserungen bei Audio, Videotranskodierung und IPv6-Unterstützung.
(dow)