Netflix-Werbeabo kommt in die Schweiz

Ab 2027 soll Netflix
in der Schweiz um eine Abo-Variante mit Werbung erweitert werden. Wie das Unternehmen mitteilt
, wird das Angebot insgesamt in 15 zusätzlichen Ländern eingeführt. Neben der Schweiz gehören dazu unter anderem Österreich, Belgien, Dänemark, Irland, die Niederlande, Norwegen, Polen und Schweden. Ausserhalb Europas kommen Kolumbien, Indonesien, Neuseeland, Peru, die Philippinen und Thailand hinzu.
Wie viel das Werbeabo in der Schweiz kosten wird, ist noch nicht bekannt. Offen ist auch, wie genau Netflix das Angebot hierzulande ausgestaltet und ob es gegenüber den bisherigen Abos weitere Unterschiede geben wird. In anderen Märkten bietet Netflix die werbefinanzierte Variante bereits seit 2022 an.
Nach Angaben von Netflix erreicht das Angebot mit Werbung inzwischen weltweit mehr als 250 Millionen monatlich aktive Zuschauer. Über 80 Prozent der Nutzer dieses Modells würden jede Woche aktiv Netflix schauen.
(dow)