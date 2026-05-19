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Microsoft schafft den Together Mode in Teams ab
Quelle: Microsoft

Microsoft schafft den Together Mode in Teams ab

Bei Teams heisst es bald Gallery View statt Together Mode. Microsoft schafft den während der Coronapandemie eingeführten Zusammensitz-Modus per 30. Juni 2026 ab.
19. Mai 2026

     

"Goodbye together mode, hello simplified meeting layouts", betitelt Microsoft einen Techcommunity-Artikel zur näheren Zukunft von Teams. Katarina Tranker, Produktmanagerin im Teams-Team, verkündet, dass der sogenannte Together Mode per 30. Juni 2026 nicht mehr verfügbar sein wird. Der Together Mode wurde in Coronazeiten eingeführt, um den Teilnehmern von Meetings den Eindruck zu verleihen, dass sie sich alle zusammen in einem Raum befinden – untermalt zum Beispiel durch eine Darstellung, in der die Teilnehmer wie Studenten in einem Hörsaal zusammensitzen.

Jetzt soll sich das Meeting-Layout vereinfachen. Der Schalter zur Aktivierung des Together Mode wird aus Teams entfernt, ebenso die Optionen für vordefinierte und nutzerspezifische Szenen inklusive Sitzordnung. Anstelle des Together Mode sollen Nutzer auf die modernere Gallery View setzen, mit der bis zu 49 Teilnehmer auf einmal angezeigt werden können. Unternehmen, die die bisherigen Szenen für Brandingzwecke genutzt haben, können nun selbsterstellte Hintergründe mit ihrem Branding verwenden.


Als Grund für den künftigen Verzicht auf den Together Mode führt Microsoft an, dass der Modus bei allen Vorteilen die kognitive Belastung der Teilnehmer erhöhen und die Fragmentierung der Meeting-Erfahrung zwischen den Teams-Varianten Desktop, Web, Mobile und Teams Rooms steigen könne. Ausserdem könnten durch den Wegfall des ressourcenintensiven Modus frei werdende Servicekapazitäten in andere Bereiche wie Verbesserung bei der Videoübertragung investiert werden. (ubi)


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