Wieder mehr Cyberangriffe weltweit und in der Schweiz

Auch global gesehen stand im April 2026 das Bildungswesen mit durchschnittlich 4946 Angriffen pro Organisation und Woche besonders im Fokus der Cyberkriminellen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 8 Prozent. Dahinter folgt der Regierungssektor mit 2797 Angriffen, ein leichter Rückgang um 1 Prozent. Den dritten Rang belegt die Telecom-Branche mit 2728 Attacken (+3 %). Und auch der Sektor Gastgewerbe, Tourismus und Freizeit verzeichnet bereits im Vorfeld der Hauptreisezeit einen fortgesetzten Aufwärtstrend. Betrachtet man die Weltregionen, liegt Lateinamerika mit 3364 angriffen und einem Plus von 20 Prozent im Jahresbereich an der Spitze globalen Statistik. Dicht dahinter folgt die Region APAC mit 3213 Attacken (+4 %). Auf Platz 3 liegt Afrika mit 2940 Angriffen – hier ging die Anzahl um 9 Prozent zurück. Ein Plus von 9 Prozent War in Europa zu beobachten (1848 Angriffe), ein Marginales Plus in Nordamerika (1499 Angriffe).Check Point weist in dem Bericht zudem auf die Risiken durch generative KI hin. Die zunehmende Integration von GenAI in den Arbeitsalltag übersteigen die Anpassungsfähigkeit von Governance- und Sicherheitskontrollen. So berge jeder 28. GenAI-Prompt ein hohes Risiko der Preisgabe sensitiver Daten, wovon 90 Prozent der Unternehmen betroffen seien, die regelmässig GenAI-Tools verwenden. Weitere 19 Prozent der Prompts enthalten demnach potenziell sensible Informationen. Dazu kommt, dass in den Unternehmen durchschnittlich 10 verschiedene GenAI-Tools im Einsatz stehen – dies deute auf eine fragmentierte Einführung hin. Im Durchschnitt generiert ein Nutzer im Unternehmen 77 Prompts pro Monat. (ubi)