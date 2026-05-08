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Update bringt mehr Komfort in der Google Suche
Quelle: Google

Update bringt mehr Komfort in der Google Suche

Google will in den Suchergebnissen mehr Informationen liefern, weiterführende Artikel einbinden, bevorzugte Quellen priorisieren und Links endlich da einblenden, wo sie hingehören.
8. Mai 2026

     

Google will die Web-Suche optimieren und dabei helfen, relevante Websites und originäre Inhalte besser zu finden. Dazu verspricht der Konzern, die Link-Anzeige in der KI-Suchfunktion zu verbessern.

So werden unter der KI-Antwort künftig passende Vorschläge angezeigt, die auf weiterführende Artikel verlinken. Wer etwa nach Grünflächen in Städten sucht, bekommt auch eine Fallstudie zur Flussrenaturierung in Seoul oder einen Bericht zur Gestaltung des New Yorker High Line Parks aufgetischt.


Weiter werden verknüpfte Medienabos fortan als bevorzugte Quellen behandelt und in Übersichten hervorgehoben. Dazu finden sich unter den Suchergebnissen auch Quellen aus Online-Diskussionsforen, wobei direkt zur vollständigen Konversation verlinkt wird.

Ausserdem will man dazu übergehen, Links direkt bei den entsprechenden Textstellen in der KI-Antwort anzuzeigen. Bis anhin war jeweils nicht ganz klar, aus welcher Quelle eine Antwortpassage im Einzelfall stammt. Schliesslich will man künftig eine Vorschau zu einer Webseite anzeigen, wenn mit der Maus über einen Link in den KI-Ergebnissen gefahren wird, worin der Titel der Site und allenfalls ein Logo angezeigt werden. (rd)


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