Google macht Search Live weltweit verfügbar

Google weitet Search Live auf alle Länder und Regionen aus, in denen der KI-Modus der Suche bereits verfügbar ist. Search Live ist eine Funktion der Google-Suche, mit der Nutzer Fragen direkt per Stimme stellen und bei Bedarf auch das Kamerabild in die Unterhaltung einbeziehen können. Das Angebot ist damit in mehr als 200 Ländern und Regionen sowie in allen unterstützten Sprachen verfügbar.
Gedacht ist die Funktion für Situationen, in denen eine normale Texteingabe zu umständlich wäre. In der Google-App auf Android und iOS lässt sich Search Live über ein Live-Symbol unter der Suchleiste starten. Danach können Fragen per Sprache gestellt, Antworten als Audio ausgegeben und Gespräche mit Rückfragen fortgeführt werden. Ergänzend zeigt die Suche auch Weblinks an.
Wer etwas vor sich hat, kann zusätzlich die Kamera einschalten und der Suche damit mehr Kontext geben. Google
nennt als Beispiel
den Aufbau eines Regals. Search Live kann dann das Kamerabild einbeziehen und passende Hinweise liefern. Die Funktion lässt sich auch direkt aus Google Lens starten, wenn die Kamera bereits auf ein Objekt gerichtet ist.
(dow)