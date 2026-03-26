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Google präsentiert generatives Musik-Modell Lyria 3 Pro
Quelle: Google

Google präsentiert generatives Musik-Modell Lyria 3 Pro

Google hat mit Lyria 3 Pro das hauseigene Musik-Generierungsmodell erweitert. Das neue Modell kann jetzt Tracks mit bis zu drei Minuten Länge erstellen und verfügt über erweiterte Kontrollmöglichkeiten.
26. März 2026

     

Google hat mit Lyria 3 Pro das bis anhin fortgeschrittenste Musik-Generierungsmodell vorgestellt. Das Modell ist in der Lage, Musikstücke bis zu einer Länge von drei Minuten zu erstellen und stellt weitgehende kreative Kontroll- und Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. So lassen sich Anweisungen zu Intros, Strophen, Refrains oder Übergängen übergeben. Laut Google soll sich das Modell insbesondere für das Experimentieren mit verschiedenen Stilen oder für Songs mit komplexen Übergängen eignen. Damit sich die KI-generierten Sounds von konventioneller Musik unterscheiden lassen, sind alle Lyria-Tracks mit dem eingebetteten Wasserzeichen SynthID gekennzeichnet.


Lyria 3 Pro ist als API in einer Public Preview auf Googles ML-Plattform Vertex AI wie auch in AI Studio verfügbar. Weiter wurde das Musik-Modell auch in der KI-Video-App Google Vids wie auch in Googles Musikerstellungsplattform ProducerAI integriert. Schliesslich findet sich Lyria 3 Pro auch in der Gemini App, wo sie aktuell allerdings nur den zahlenden Abonnenten zur Verfügung steht. (rd)


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