Googles Desktop-App nun auch für Windows

Google hat seine App für den Desktop weltweit nun auch für Windows-Nutzer veröffentlicht. Allerdings steht die Anwendung vorerst nur in englischer Sprache zur Verfügung.
Die Google-Desktop-App soll den Zugriff auf die Google-Suche direkt vom Desktop aus vereinfachen. Dazu steht ein Suchfenster bereit, das sich per Tastenkombination "Alt + Leertaste" aufrufen lässt. Über das Suchfenster können Nutzer nicht nur Webinhalte durchsuchen, sondern auch lokale Dateien auf dem Rechner, installierte Anwendungen sowie Inhalte aus Google Drive.
In die Anwendung integriert ist zudem der KI-Modus von Google
. Nutzer können darüber Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten KI-gestützte Antworten inklusive Verweisen auf Webquellen. Ebenfalls versprochen wird die Möglichkeit zur Bildschirmfreigabe. Anwender können laut Google entweder ein einzelnes Fenster oder den gesamten Bildschirm auswählen und währenddessen weitere Fragen stellen, ohne die laufende Arbeit zu unterbrechen. Damit soll die App kontextbezogene Anfragen direkt aus bestehenden Arbeitsprozessen heraus unterstützen. Und nicht zuletzt ist auch Google Lens eingebunden. Mit der Funktion lassen sich Inhalte auf dem Bildschirm markieren und direkt durchsuchen. Google nennt als Beispiele die Übersetzung von Bildern oder Texten.
Den Download der Google App für Windows Desktops findet man hier
.
(mw)