Sony stoppt wegen Chipkrise Auslieferung von Speicherkarten

Lieferverzögerungen und Verfügbarkeitsengpässe sind im Komponentenbereich bereits an der Tagesordnung. Doch nun muss Sony
die Auslieferung mehrerer Speicherkarten-Modelle komplett stoppen. Händler können diese nicht mehr beziehen und auch für Endkunden ist der Vertrieb über den Sony Store seit dem 27. März ausgesetzt.
Betroffen sind folgende Modelle:
• CFexpress Speicherkarten Typ A: CEA-G1920T, CEA-G960T, CEA-G480T, CEA-G240T
• CFexpress Typ B Speicherkarten: CEB-G480T und CEB-G240T
• SDXC/SDHC-Speicherkarten: SF-G256T, SF-G128T, SF-G64T, SF-M512T, SF-M256T, SF-M128T, SF-E256, SF-E128A, SF-E64A
Sony begründet den drastischen Schritt mit dem weltweiten Mangel an Halbleitern. Der Hersteller geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Nachfrage nach den betroffen Speicherkarten nicht gedeckt werden kann und setzt die Annahme von Bestellungen daher vorerst aus. Wie lange die Massnahme andauern soll, steht wiederum noch nicht fest. Sony will die Liefersituation laut einer Mitteilung weiter prüfen und künftige Informationen gegebenenfalls auf den entsprechenden Produktseiten bekanntgeben.
(sta)