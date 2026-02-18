cnt
Nächste Playstation verzögert sich wegen Speicherkrise
Quelle: Sony

Nächste Playstation verzögert sich wegen Speicherkrise

Der Mangel an Speicher soll dafür verantwortlich sein, dass Sony den Release der Playstation 6 nach hinten verschiebt. Derweil will Nintendo offenbar den Preis für die Switch 2 anheben.
18. Februar 2026

     

Der enorme Bedarf von KI-Rechenzentren nach Speicher hat offenbar auch Auswirkungen auf die Spielkonsolenindustrie. Gemäss einem Bericht von "Bloomberg" (Paywall, via "Heise.de") plan Sony, die Veröffentlichung der nächsten Playstation-Generation nach hinten zu schieben. Als Grund nennt "Bloomberg" die steigenden Preise sowie Lieferengpässe bei RAM und SSD. So könnte die Playstation 6 erst 2028 oder gar 2029 erscheinen. Sony selbst hatte nie einen Release-Termin für die Konsole genannt, bislang war man aber von 2027 ausgegangen. Derweil soll Nintendo planen, die Preise für Switch 2 im laufe dieses Jahres anzuheben – ebenfalls aufgrund der hohen Speicherpreise.


Laut "Bloomberg" hätten die bereits gestiegenen Preise für Speicher bislang nicht dafür gesorgt, dass die Nachfrage sinke. Die Hyperscaler seien bereit, auch diese Preise zu bezahlen, der Markt reguliere sich aktuell somit nicht selbst. (mw)


