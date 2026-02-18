Nächste Playstation verzögert sich wegen Speicherkrise

Der enorme Bedarf von KI-Rechenzentren nach Speicher hat offenbar auch Auswirkungen auf die Spielkonsolenindustrie. Gemäss einem Bericht
von "Bloomberg" (Paywall, via "Heise.de
") plan Sony
, die Veröffentlichung der nächsten Playstation-Generation nach hinten zu schieben. Als Grund nennt "Bloomberg" die steigenden Preise sowie Lieferengpässe bei RAM und SSD. So könnte die Playstation 6 erst 2028 oder gar 2029 erscheinen. Sony selbst hatte nie einen Release-Termin für die Konsole genannt, bislang war man aber von 2027 ausgegangen. Derweil soll Nintendo
planen, die Preise für Switch 2 im laufe dieses Jahres anzuheben – ebenfalls aufgrund der hohen Speicherpreise.
Laut "Bloomberg" hätten die bereits gestiegenen Preise für Speicher bislang nicht dafür gesorgt, dass die Nachfrage sinke. Die Hyperscaler seien bereit, auch diese Preise zu bezahlen, der Markt reguliere sich aktuell somit nicht selbst.
(mw)