Sony Cross-Buy erlaubt Game-Nutzung auf PC und Playstation

Wie bei Microsofts Play-Anywhere-Programm scheint es bald auch bei Sony
möglich zu sein, Titel, die für die Konsole gekauft wurden, auch auf dem PC zu nutzen. Wie "Tom's Hardware" berichtet
, sind laut einem X-Post im Playstation Network Hinweise auf eine sogenannte Cross-Buy-Option aufgetaucht, zusammen mit einem PS5/PC-Icon, was darauf hindeutet, dass es schon bald einmal möglich wird, Spiele für die Nutzung auf der Playstation 5 wie auch auf dem PC zu erwerben. Auch in den Style Sheets der Playstation Store Website soll eine Referenz auf ein "Crossbuy-Tag" entdeckt worden sein, das im vergangenen Juni hinzugefügt worden sein soll.
Während Microsoft beim Play-Anywhere-Programm auf einen PC-Launcher setzt, steht Sony aktuell allerdings nichts Entsprechendes zur Verfügung und man verlässt sich bei der Distribution auf Epic Games und Steam. Man darf also gespannt sein, wie die Japaner die Cross-Buy-Option umsetzen werden. Als eher unwahrscheinlich wird derweil die Möglichkeit bewertet, dass Sony die Cross-Buy-Möglichkeit im Zusammenhang mit dem seit Langem erwarteten PS6 Handheld lancieren könnte, mit dessen Marktreife frühestens in zwei Jahren gerechnet wird.
(rd)