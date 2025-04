Sony erhöht Preise der Playstation 5

Sony hat eine Preiserhöhung für einige Varianten der Spielkonsole Playstation 5 angekündigt. Im Fokus stehen dabei Europa, Grossbritannien, Australien und Neuseeland. Laut der Ankündigung von Sony steigt der Preis für die PS5 Digital Edition auf 499.99 Euro. Die Standard-PS5 mit dem integrierten Blu-Ray-Laufwerk ist dagegen weiterhin zum bisherigen Preis erhältlich. Eine ähnliche Preissteigerung sieht das Unternehmen für Grossbritannien vor, dort beträgt der neue Preis der PS5 Digital Edition 429.99 Pfund, und die Standardversion bleibt ebenfalls gleich teuer.In Australien und Neuseeland steigen dem gegenüber die Preise für beide Varianten der PS5. Für alle Regionen gilt dagegen, dass der Preis der Playstation 5 Pro gleich bleibt. Und das separate Disk-Laufwerk, das Sony als Zubehör anbietet, erfährt eine Preissenkung und kostet in Europa neu 79.99 Euro. Als Grund für die plötzlichen Preisänderungen gibt der Hersteller an: "Vor dem Hintergrund einer herausfordernden ökonomischen Umfelds, darunter hohe Inflation und fluktuierende Wechselkurse, hat Sony die harte Entscheidung gefällt, die empfohlenen Verkaufspreis in gewissen Märkten zu erhöhen." (ubi)