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Google will Umstieg auf Gemini mit Importfunktion erleichtern
Quelle: Gemini

Google will Umstieg auf Gemini mit Importfunktion erleichtern

Gemini erlaubt neu den Datenimport von anderen Chatbots. Das soll Nutzern einen Wechsel ermöglichen, ohne Googles KI erst wieder mit persönlichen Informationen trainieren zu müssen.
31. März 2026

     

Google führt für Gemini eine neue Importfunktion ein. Diese erlaubt es, individuelle Nutzerinformationen von anderen Chatbots zu übertragen, um Gemini somit nach einem Wechsel nicht neu personalisieren zu müssen. Das Konzept ist denkbar simpel: Auf Wunsch stellt Googles KI-Assistent über die Einstellungen einen passenden Prompt bereit, den Nutzer in alternativen Diensten eingeben können, um einen textbasierten Memory Log zu erhalten. Diese Antwort lässt sich anschliessend in Gemini einfügen, um die KI auf den bisherigen Diskussionsstand zu bringen.

Darüber hinaus steht mit der Übertragung des Chat-Verlaufs auch eine etwas aufwendigere Option zur Verfügung. Für diesen Zweck müssen Nutzer im bisherigen KI-Dienst eine Zip-Datei des Chat-Verlaufs erstellen und diese Anschliessend über die Funktion "Memory" in Gemini hochladen. Die Grösse der entsprechenden Datei ist auf 5 GB begrenzt.


Beide Funktionen stehen in der Schweiz allerdings noch nicht zur Verfügung – obwohl Google in einem entsprechenden Blog-Beitrag keine regionalen Begrenzungen nennt. Ob und wann der Import also auch hierzulande nutzbar ist, bleibt derzeit offen. (sta)


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