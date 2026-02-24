Gemini stellt neu Video-Templates zur Verfügung

Nach der kürzlichen Ankündigung neuer Musikgenerierung-Fähigkeiten für Gemini ("Swiss IT Magazine" berichtete
) doppelt Google
jetzt mit einer Neuerung beim Erstellen von Videos mithilfe der KI nach. Weist man Gemini an, ein Video zu generieren, erscheint als Erstes eine Auswahl von Vorlagen in unterschiedlichen Stilvarianten wie beispielsweise metallisch, gehäkelt oder Cyberpunk. Die gewählte Vorlage erscheint danach als erstes Element in der Promptbox und lässt sich durch ein Foto und natürlich einen Textprompt ergänzen. Aus Bild kann man zum Beispiel ein Foto von sich selbst hochladen, um im Video als Hauptdarsteller zu erscheinen.
Die aktuell 15 Videovorlagen erscheinen zunächst in der Webversion von Gemini (gemini.google.com) und in den Apps für Mobilgeräte. Die Videoerstellung basiert auf Veo 3.1 und lässt sich mit den Abos Google AI plus (2 Videos pro Tag), Google AI Pro (3) und Google AI Ultra (5) nutzen. Unterstützt wird neben dem üblichen Breitbildformat auf Wunsch auch die Generierung von vertikalen Videos im Format 9:16, was im prompt angegeben werden kann.
(ubi)