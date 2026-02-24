cnt
Gemini stellt neu Video-Templates zur Verfügung
Quelle: SITM

Gemini stellt neu Video-Templates zur Verfügung

Mit Stilvorlagen von Zivilisation bis Popcorn macht Gemini das Erstellen von Videos mit dem Modell Veo 3.1 einfacher. Als Grundlage für das Video dienen ein Textprompt und optional ein Foto.
24. Februar 2026

     

Nach der kürzlichen Ankündigung neuer Musikgenerierung-Fähigkeiten für Gemini ("Swiss IT Magazine" berichtete) doppelt Google jetzt mit einer Neuerung beim Erstellen von Videos mithilfe der KI nach. Weist man Gemini an, ein Video zu generieren, erscheint als Erstes eine Auswahl von Vorlagen in unterschiedlichen Stilvarianten wie beispielsweise metallisch, gehäkelt oder Cyberpunk. Die gewählte Vorlage erscheint danach als erstes Element in der Promptbox und lässt sich durch ein Foto und natürlich einen Textprompt ergänzen. Aus Bild kann man zum Beispiel ein Foto von sich selbst hochladen, um im Video als Hauptdarsteller zu erscheinen.


Die aktuell 15 Videovorlagen erscheinen zunächst in der Webversion von Gemini (gemini.google.com) und in den Apps für Mobilgeräte. Die Videoerstellung basiert auf Veo 3.1 und lässt sich mit den Abos Google AI plus (2 Videos pro Tag), Google AI Pro (3) und Google AI Ultra (5) nutzen. Unterstützt wird neben dem üblichen Breitbildformat auf Wunsch auch die Generierung von vertikalen Videos im Format 9:16, was im prompt angegeben werden kann. (ubi)
(Quelle: SITM)
(Quelle: SITM)


