Englische Wikipedia verbietet KI-Texte

Auf der englischsprachigen Wikipedia dürfen grosse Sprachmodelle nicht mehr verwendet werden, um Artikeltexte zu schreiben oder umzuschreiben. Wie "PCWorld
" berichtet, hat die englischsprachige Ausgabe des Onlinelexikons nach längeren Diskussionen eine entsprechende Regel eingeführt.
Zulässig bleibt KI laut dem Bericht für einfache sprachliche Überarbeitungen von Texten, die eine Autorin oder ein Autor selbst verfasst hat. Jede Änderung durch ein KI-System muss anschliessend von einem Menschen geprüft werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass keine neuen Inhalte eingefügt und Aussagen nicht verfälscht werden.
Auch für Übersetzungen bleibt KI erlaubt. Ein KI-Dienst darf demnach einen ersten Entwurf eines übersetzten Artikels erstellen. Die bearbeitende Person muss jedoch beide Sprachen ausreichend gut beherrschen, um die Übersetzung selbst auf Richtigkeit und Fehlerfreiheit zu prüfen.
Die neue Regel gilt nur für die englischsprachige Wikipedia
. In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es bereits eine ähnliche Regel. Dort sprach sich eine Mehrheit der regelmässigen Autoren ebenfalls für ein Verbot von mit grossen Sprachmodellen erstellten oder bearbeiteten Texten aus (IT Magazine berichtete
).
(dow)