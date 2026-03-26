Apples Entwicklerplattform wird generalüberholt

Apple hat den Analytics-Bereich in App Store Connect deutlich erweitert und liefert den Entwicklern massiv mehr Zahlen und Informationen. Laut dem iPhone-Hersteller handelt es sich dabei um das grösste Update seit dem Launch des Entwicklerportals. Insgesamt bekommen Entwickler über 100 neue Metriken an die Hand. Über Analytics können sie auf Monetarisierungs- und Abonnementdaten zugreifen, um die Performance der Angebote besser zu verstehen. Neu ist auch eine sogenannte Kohortenfunktion, mit der sich Nutzerdaten auf Basis gemeinsamer Attribute analysieren lassen. Auf Basis von Daten wie Download-Datum oder Quelle lässt sich so messen, wie sich eine Nutzergruppe über die Zeit entwickelt.
Neu sind auch Benchmarks für Vergleichsgruppen, inklusive den zwei neuen Monetarisierungs-Benchmarks Download-zu-Bezahl-Konversion und Erlöse pro Download. Ebenfalls dazugekommen sind zwei Abonnement-Reportings, die sich über die Analytics Reports API exportieren lassen, um Offline-Analysen durchzuführen und Analytics in eigene Systeme zu integrieren. Neu sind ausserdem zusätzliche Filter, wobei sich bis zu sieben Filter auf die gewählten Metriken anwenden lassen, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Schliesslich hat Apple
den App Store Analytics Guide
aufgeschaltet, der über den Hilfebereich bereitgestellt wird und die neuen Features erläutert.
(rd)