Dänemarks App Store wird von US-Boykott-App angeführt

Die Stimmung in Dänemark gegenüber Präsident Trump und den Vereinigten Staaten spiegelt sich derzeit in den App-Nutzungsgewohnheiten. Wie "Techchrunch" meldet, wird sowohl der dänische App Store als auch Google Play von Apps angeführt, die bei Produkten vor der US-Herkunft warnen und lokale Alternativen vorschlagen.
Offenbar haben Trumps Drohungen, sich Grönland einverleiben zu wollen, zu einer breit abgestützten Ablehnung gegenüber den USA geführt. Entsprechend meiden die Dänen amerikanische Produkte und nutzen hierfür insbesondere die beiden Apps NonUSA
und Made O'Meter
. NonUSA hat es diese Woche auf den Spitzenplatz geschafft, nachdem sie am 9. Januar noch auf Platz 441 gelistet wurde.
Dass die Boykottierung amerikanischer Produkte allerdings grosse Auswirkungen haben, wird bezweifelt, zumal Zahl von US-Produkten in dänischen Geschäften überschaubar ist. Im Food-Bereich soll der Anteil rund ein Prozent betragen.
(rd)