Bund budgetiert 57 Millionen Franken für Daten- und KI-Leistungen

Die Bundeskanzlei (BK) zeichnet gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) für die Ausschreibung verantwortlich. Die BK betont im Rahmen der Ankündigung denn auch, dass insbesondere KMU und Start-ups Angebote in Betracht ziehen sollten. Gute Mittel für solche Unternehmen ist die Teilnahme etwa mit der Formung von Bietergemeinschaften oder einem Auftritt Subunternehmerinnen eines anderen Anbieters.Die Fragerunde zur Ausschreibung ist eröffnet und läuft bis zum 17. April. Die Angebote selbst müssen bis zum 4. Mai eingereicht werden. Eine Entscheidung wollen die BK und das BBL bis Ende Juni 2026 treffen, falls viele Angebote eingehen könnte die Evaluierung gegebenenfalls aber auch etwas länger dauern. Ab Q3 2026 sollen die ausgewählten Anbieter dann mit der Arbeit loslegen können. (win)