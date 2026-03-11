Bund bleibt trotz Panne in Basel-Stadt auf Kurs beim E-Voting

Im Rahmen der Abstimmung vom 8. März 2026 kam es beim E-Voting im Kanton Basel-Stadt zu Unregelmässigkeiten. So konnten die Stimmen, die beim Kanton über das von der Schweizerischen Post angebotene E-Voting-System eingegangen sind, nicht gezählt werden. Die Bundeskanzlei betont, dass sich aufgrund der deutlichen Ergebnisse ausschliessen lässt, dass die nicht gezählten Stimmen das Endresultat der Abstimmung verändert hätten.Weiter stellt sie aber auch klar: Durch die Nichtzählung wurden die politischen Rechte der betroffenen Stimmberechtigten verletzt. Ausserdem wirft der Vorfall selbstverständlich kein gutes Licht auf die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit des E-Voting-Vorhabens. Man nehme den Vorfall ernst und arbeite nun daran, dass sich dieser nicht wiederhole, so die Bundeskanzlei (BK).Das Problem führt man Stand heute auf Unregelmässigkeiten bei der Handhabung Pin-geschützter USB-Sticks zurück. Mit diesen sollten sich die E-Urnen entschlüsseln lassen. In den anderen Testkantonen (TG, SG und GR) habe die Entschlüsselung im Rahmen der jüngsten Abstimmung problemlos funktioniert.